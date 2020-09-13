Глава Псковского района проголосовала на выборах 13 сентября

18:12, 13 сентября 2020, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Федорова, сотрудники районной администрации, депутаты областного и районного Собраний, проживающие на территории муниципального образования, приняли участие в выборах, которые проходят в регионе в Единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В этом году жители восьми сельских поселений: Ершовской, Завеличенской, Краснопрудской, Логозовской, Писковичской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской волостей выбирают своих депутатов.

«Выборы, проходящие в эти дни, являются очень важными, так как в ближайшие пять лет развитие сельских территорий будет напрямую зависеть от позиции и активности народных избранников», - отметили в пресс-службе.

Сегодня с 8:00 до 20:00 в Псковской области работают 467 избирательных участков.

Всего в регионе проходит 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.