Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

18:58, 13 сентября 2020, ПАИ

До конца года эксперты прогнозируют повышение цен на мобильную связь в России в пределах 5-7%. Об этом пишут «Известия».

С учетом этих данных ожидается, что всего по итогам 2020 года связь подорожает на 15%. Осенью операторы могут предложить новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. В Федеральной антимонопольной службе считают уже состоявшийся рост цен обоснованным, а вот доводов для нового всплеска не видят.

В среднем цены на услуги связи операторов растут на 15% в год с 2014-го, и 2020-й не станет исключением, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, половину этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года цены на связь могут увеличиться еще примерно на 7%. При этом операторы, как правило, увеличивают тарифы в лишь в некоторых регионах и чаще всего экономически благополучных.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что за оставшиеся четыре месяца услуги мобильной связи подорожают еще примерно на 5%. Таким образом, всего за 2020 год рост цен составит 12–15%.

Аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович согласен, что предпосылки для очередного ценового скачка есть. По мнению аналитика «Финам» Леонида Делицына, для потребителей повышение стоимости услуг пройдет в основном незаметно, поскольку будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.