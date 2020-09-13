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Политика

В Псковской области пришли на выборы 38,4% избирателей

Фото: Дарья Хваткова.

106 933 жителя Псковской области уже проголосовали на муниципальных выборах 13 сентября. 38,4% составила явка в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

Избирательные участки сегодня работают до 20:00, и жители продолжают отдавать свои голоса на выборах различных уровней. 

В Псковской области сейчас проходят выборы главы Себежского района (информация о явке), депутатов районных Собраний и выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего в регионе в сентябре проходит 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.  

Наибольшую активность к этому часу проявили жители Порховского района.

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