Александр Козловский проконтролировал работу избиркомов в районах Псковской области

19:56, 13 сентября 2020, ПАИ

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Единый день голосования 13 сентября побывал с рабочим визитом в Пустошкинском, Себежском, Опочецком и Новосокольническом районах, пишет газета «Вперед».

Парламентарий пообщался с сотрудниками участковых избирательных комиссий и с избирателями, а также убедился, что голосование проходит в штатном режиме и без нарушений правил, установленных Роспотребнадзором.

В Псковской области сейчас проходят выборы главы Себежского района (информация о явке), депутатов районных Собраний и выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего в регионе в сентябре проходит 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.

Наибольшую активность к этому часу проявили жители Порховского района.