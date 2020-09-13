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Общество

Названа опасность корвалола и валокордина

Корвалол, валокордин и другие препараты этой группы содержат в составе фенобарбитал, который вызывает зависимость и побочные эффекты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

«Корвалол, валосердин, валокордин, они практически идентичны. В России часто применяют, в них содержится фенобарбитал — это снотворное средство с большим количеством побочных эффектов. Он вызывает привыкание, люди без этих средств не могут», - сказал Сергей Иванов.

По словам медика, эти препараты запрещены в других странах из-за фенобарбитала в их составе. Применять их, по совету эксперта, не стоит, потому что действующее вещество, хотя и обладает седативным эффектом, но не решает никаких проблем.

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