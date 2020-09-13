0
22:31
Ещё 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области
22:16
Хоакину Фениксу предлагают 50 млн долларов за продолжение «Джокера»
21:45
19 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
21:18
Митрополит Тихон совершил богослужение в соборе Херсонеса
21:04
Лебеди на рассвете: петербургский фотохудожник снова поразил россиян кадром из Изборска
20:13
Случаи заболевания коронавирусом в СК «Айсберг» прокомментировали в Великих Луках
20:00
В Псковской области закрылись избирательные участки
Еще новости
Общество

Псковичам напоминают об открытии кругового движения на Поземского

Фото: Андрей Степанов.

Псковская ГИБДД напоминает водителям города об изменении схемы проезда на улице Леона Поземского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 сентября, в понедельник, с 6:00 меняется схема организации движения на автомобильной развязке Поземского – Труда – Волкова с запуском на ней кругового движения.

При движении автомобилистов просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и исполнять требования дорожных знаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Ещё 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области
13 сентября 2020
Ещё 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Хоакину Фениксу предлагают 50 млн долларов за продолжение «Джокера»
13 сентября 2020
Хоакину Фениксу предлагают 50 млн долларов за продолжение «Джокера»
19 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
13 сентября 2020
19 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
Митрополит Тихон совершил богослужение в соборе Херсонеса
13 сентября 2020
Митрополит Тихон совершил богослужение в соборе Херсонеса
Лебеди на рассвете: петербургский фотохудожник снова поразил россиян кадром из Изборска
13 сентября 2020
Лебеди на рассвете: петербургский фотохудожник снова поразил россиян кадром из Изборска
Случаи заболевания коронавирусом в СК «Айсберг» прокомментировали в Великих Луках
13 сентября 2020
Случаи заболевания коронавирусом в СК «Айсберг» прокомментировали в Великих Луках
В Псковской области закрылись избирательные участки
13 сентября 2020
В Псковской области закрылись избирательные участки
В Псковской области пришли на выборы 38,4% избирателей
13 сентября 2020
В Псковской области пришли на выборы 38,4% избирателей

Идет загрузка...