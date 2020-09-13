Псковичам напоминают об открытии кругового движения на Поземского

23:52, 13 сентября 2020, ПАИ

Псковская ГИБДД напоминает водителям города об изменении схемы проезда на улице Леона Поземского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 сентября, в понедельник, с 6:00 меняется схема организации движения на автомобильной развязке Поземского – Труда – Волкова с запуском на ней кругового движения.

При движении автомобилистов просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и исполнять требования дорожных знаков.