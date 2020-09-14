В 17 населенных пунктах Псковского района 14 сентября отключат свет
В понедельник, 14 сентября, в Псковском районе запланировано отключение электроэнергии в 17 садоводческих товариществах и деревнях, сообщается на сайте района.
С 9:00 до 17:00 будут обесточены населенные пункты и СНТ Дружба, Заболотье, Луни, Красная Репка, Подлипье-2, Межуги, Межуги-Петры, Адворицы, Обруб, Б. Кебь, М. Фомкино, Фомкино, Гниловец, Восток, Подлипье, Лесные поляны, Кебь.
Причины отключений – расчистка просеки, ремонт оборудования.