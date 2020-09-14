Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

07:43, 14 сентября 2020, ПАИ

В 43 российских регионах выросла доля расходов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по России семья тратит в месяц около 4,8 тысячи рублей, что составляет почти 10% от общего числа расходов. Такие выводы сделали авторы исследования РИА Новости.

Эксперты издания рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в российских регионах. В Псковской области этот показатель достиг 10,7% (средний по России - 9,6%). Показатель вырос на 0,3 пункта за год. При этом примерно в половине субъектов РФ индекс не превышает 10%. Значения по всем регионам распределились в диапазоне от 4,9% до 13,7%.

Авторы исследования подсчитали, что в среднем псковская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги 3 328 рублей в месяц.

Меньше всего расходуют на оплату коммунальных услуг жители Республики Ингушетия – 4,9% (2 954 рубля), выше всего доля расходов на эту сферу в Республике Коми – 13,7% (5 802 рубля), больше всего денег тратят жители Камчатского края – 9 014 рублей (12,8% от общей доли расходов).