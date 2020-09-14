ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заболевших коронавирусом в мире

08:20, 14 сентября 2020, ПАИ

Число подтвержденных случаев коронавируса за сутки увеличилось почти на 308 тысяч. Такой прирост является максимальным в мире за все время пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 28,6 миллиона. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов выросло почти на 5,6 тысячи и превысило 917 тысяч.

13 сентября в мире было зарегистрировано 28 637 952 заболевших коронавирусом, 917 417 человек скончались. За сутки в мире выявили 307 930 новых случаев COVID-19, число умерших возросло на 5 537.

Первое место по количеству заболевших занимает регион Северной и Южной Америки - 14 699 174. В Юго-Восточной Азии зарегистрировано 5 377 062 заразившихся. Третье место в мире занимает Европейский регион. Там количество инфицированных достигло 4 796 426.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США - 6 386 832. Далее следуют Индия (4 754 356), Бразилия (4 282 164), Россия (1 062 811), Перу (716 670), Колумбия (702 088), Мексика (658 299), ЮАР (648 214), Испания (566 326) и Аргентина (535 705).