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Общество

Эксперт: Астма может защитить от тяжелой формы коронавируса

Ученые выяснили, что аллергическая астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Среди так называемых коморбидных (с сочетанием нескольких патологий — ПАИ) пациентов с COVID-19 это заболевание встречается гораздо реже, чем обычно — иногда в два-три раза. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

«Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории. То есть астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода», — указал профессор.

По словам эксперта, в ходе совместного с Венским университетом исследования удалось показать, что далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела к коронавирусу, даже при наличии положительного теста и характерных симптомов. Более того, если защитные белки и присутствуют, у значительной части пациентов (порядка 40%) они не нейтрализуют COVID-19. 

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