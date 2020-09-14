Немецкое пианино XIX века продают в Пскове за 100 тысяч рублей

09:40, 14 сентября 2020, ПАИ

Немецкое пианино John Kuhse (Dresden) 1889 года продают в Пскове за 100 тысяч рублей. В объявлении поясняется, что хозяева вынужденно расстаются с раритетным инструментом из-за переезда.

В объявление закралась неточность, так как на фотографии видно, что продаётся пианино не марки John Kuhse, а инструмент Franz Lindner, который тоже сделан в Дрездене.

«Нам это пианино досталось бесплатно лет пять назад, но теперь из-за переезда приходится его продавать. Там, куда мы переезжаем, для него не будет места», - пояснила нынешняя владелица музыкального инструмента.

По её словам, цена в 100 тысяч рублей, взята «не с потолка», «дана средняя по рынку» стоимость такого пианино.