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Общество

Немецкое пианино XIX века продают в Пскове за 100 тысяч рублей

Фото avito.ru

Немецкое пианино John Kuhse (Dresden) 1889 года продают в Пскове за 100 тысяч рублей. В объявлении поясняется, что хозяева вынужденно расстаются с раритетным инструментом из-за переезда.

В объявление закралась неточность, так как на фотографии видно, что продаётся пианино не марки John Kuhse, а инструмент Franz Lindner, который тоже сделан в Дрездене.

Фото avito.ru

«Нам это пианино досталось бесплатно лет пять назад, но теперь из-за переезда приходится его продавать. Там, куда мы переезжаем, для него не будет места», - пояснила нынешняя владелица музыкального инструмента.

По её словам, цена в 100 тысяч рублей, взята «не с потолка», «дана средняя по рынку» стоимость такого пианино.

 

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