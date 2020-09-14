Коронавирус не помешал: Фотограф из Великих Лук нашла новое творческое направление во время самоизоляции

09:49, 14 сентября 2020, ПАИ

Фотографа Анну Никонову в Великих Луках хорошо знают. Она делает прекрасные детские и семейные фото, издает красивые и стильные фотокниги, а сейчас занимается и обучением школьников основам фотомастерства. О том, как создать бизнес на фотографиях и что нужно фотографу, чтобы его творчество было востребованным, Анна рассказала Псковскому агентству информации.

«Увлечение фотографией возникло лет десять назад. Но предпосылки были гораздо раньше: в детстве ходила в художественную школу. А потом нашла более современный и подходящий для себя вариант — фотосъемка. Глазами видишь, что-то себе представляешь — просто другая реализация», - рассказала Анна.

По ее словам, войти в профессию было легко:

«Например, медик должен иметь диплом, чтобы работать. Фотографом может быть совершенно любой человек, не имея ни одного диплома. Все что нужно - глаза, сердце и какая-то техника, с помощью которой можно задуманное воплотить в жизнь. Любая камера — зеркальная, не зеркальная или даже телефон. И уже с этого можно начинать».

Как в любом другом деле, в бизнес-проект сначала пришлось вкладывать свои средства:

«Быть профессиональным фотографом – это серьезные регулярные расходы: техника, софт, обучение, аренда, - отметила предприниматель. - Я начала серьезно учиться: ездить на мастер-классы, брать уроки у профессионалов, вступила в определенные сообщества, школы, которые имеют платное членство. Это было года три назад, может, четыре. До этого я делала все сама, используя только свой опыт, и думала, что мне много не нужно. Но потом поняла, что без развития никуда».

Найти подходящее помещение помог бизнес-инкубатор «Новация» в Великих Луках. Именно там Анна арендовала помещение и уже два года проводит фотосъемки.

«Вообще, студия — это такая штука, которая создается с нуля, с голых стен. Никакое помещение изначально не может предусмотреть всего, что нужно фотографу. Поэтому много чего приходится корректировать. К сожалению, по стене идет кабель-канал, который нужен в офисном помещении, а мне он мешает. Но в то же время, поскольку я арендую это пространство, стены я не трогаю. Креплю все к потолочным балкам. Подстраиваюсь. Во всем мне помогает муж: на нем технические вопросы, изготовление реквизита, помощь на съемке как еще одна пара рук», - отметила Анна.

У Анны много клиентов. При этом она признается, что продвижением своих услуг не занимается и не любит это делать.

«На съемки клиентов приводит сарафанное радио. Я уже давно на рынке. Меня знают в городе. 70% людей, которые ко мне обращаются, — это постоянные клиенты. Поэтому, если сейчас я даже закрою социальные сети, через которые новые люди обо мне узнают, то обо мне будут узнавать от людей, которые ко мне уже приходили. А рекламы нет. Я не хочу этим заниматься, зато мне нравится творчество и обучение».

Помимо фотосессий и съемок, Анна проводит мастер-классы для детей по обучению основам фотографии.

«С бизнес-инкубатором начала сотрудничать в качестве фотографа. Но потом на регулярной основе стала участвовать в мероприятиях, проводить мастер-классы для тех, кого интересует профессия фотографа».

Мастер-классы и занятия в студии в рамках обучающих программ. Анна учит основам фотомастерства, отвечает на вопросы по той или иной теме.

«Обычно интерес к профессии после занятий усиливается. Но в рамках мастер-класса сложно дать большой объем знаний, поэтому планирую разработать курс», - сказала фотограф.

Даже коронавирус не помешал творческой работе и бизнесу. На карантине фотограф занялась изданием фотокниг.

«Студия в бизнес-инкубаторе — это административное здание, поэтому точно так же, как и большинство муниципальных заведений, закрылась. Я перенесла все свое оборудование домой. Училась, снимала предметку и делала для моих клиентов фотокниги из тех снимков, которые уже были сделаны».

По ее словам, идея создавать фотокниги появилась давно.

«Технический прогресс приучил нас щелкать. Сделали тысячу кадров — а распечатать забыли. Потом такие фото теряются. Поэтому многие начинают вспоминать о старых добрых фотоальбомах. Рынок тоже подтянулся. И эта тема сейчас начала активно развиваться».

Однако свои книги Анна делает вручную - «сам себе редактор, сам себе верстальщик»: «Я делаю книги сама, очень много их сделала. Не потому что это перспективное направление. А просто хочется, чтобы в нашем маленьком городе люди знали о такой возможности — оформить свои воспоминания в красочный фотоальбом».

Планов по развитию своего бизнес-проекта у Анны много.

«Не всегда все идет так, как я себе представляю. Но развиваться хочу. Я работаю одна в качестве фотографа, несмотря на помощь мужа и сотрудничество со специалистами из смежных сфер. Но у меня нет возможности нанять штат, чтобы расширить бизнес, переложить часть функций на команду и, например, спокойно уезжать в отпуск, зная, что работа идет. Поэтому развитие моего бизнеса — это исключительно развитие самой себя. А это значит — только качество», - отмечает предприниматель.

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»