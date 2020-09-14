1 октября откроется баня в районе Псковкирпич

09:54, 14 сентября 2020, ПАИ

1 июля баня в микрорайоне Псковкирпич возобновила работу после длительного перерыва. Сейчас дровяная печь в бане требует капитального ремонта, для проведения которого изыскиваются средства. В связи с этим, предположительно, баня начнет работать с 1 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области были введены ограничительные мероприятия, поэтому работа Банно-прачечного комбината с 28 марта по 30 июня была приостановлена.