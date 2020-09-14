Стоянку на островках безопасности запретят автомобилистам

10:14, 14 сентября 2020, ПАИ

Минтранс подготовил и направил в аналитический центр при правительстве РФ новый проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Коммерсант».

Первый блок касается правил хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины. Зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка».

Другая часть изменений связана с перевозками пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами. Для остальных, например маршрутных автобусов, лимит составит 70 км/ч.

Меняются правила контроля тонировки. Сейчас, по ГОСТу 1988 года, ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла — не менее 70%. Новая редакция ссылается на ГОСТ 2016 года: лимит для ветрового стекла — 70%, для остальных не нормируется.

Еще один блок поправок касается электросамокатов, моноколес, сегвеев, скейтбордов, роликовых коньков. Ребенок до семи лет может кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7–14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но, если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы.