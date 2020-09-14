Артснаряд и мина обезврежены в Псковском районе
В Псковской области за выходные спасатели обезвредили два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, 12 сентября группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в деревне Лопатино Псковского района миномётную мину калибра 120 миллиметров.
Также псковские спасатели обезвредили в деревне Барановка Псковского района артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров.