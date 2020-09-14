ВАЗ сгорел в Псковском районе

10:43, 14 сентября 2020, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2107 сгорел в деревне Заровенье Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 12 сентября в 13:13. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек.

Причина пожара – разгерметизация топливной системы.

Кроме того, в этот же день в 17:28 в деревне Цаплино Псковского района выгорела изнутри баня. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.