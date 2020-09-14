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Общество

Благоустройство футбольного поля и детской площадки в Неёлово организует «Титан-Полимер»

Благоустройство футбольного поля и детской площадки в посёлке Неёлово в Псковском районе организует «Титан-Полимер». Об этих планах в эфире проекта ПАИ-live сообщил генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«На перспективу рассматриваем возможность благоустройства футбольного поля, детской площадки в Неёлово. Смотрим, чем можем помочь при реставрации Дома культуры. Люди, конечно, приходят к нам со своими чаяниями и нуждами. Всех выслушиваем, всех принимаем. Двери у нас открыты», - отметил Герман Петрушко.

Руководитель предприятия также перечислил и уже реализованные социальные проекты. В частности, в посёлке Тямша завод взял на себя обязательство по установке детской площадки и помощи детскому сады. Эти проекты уже реализованы.

«Мы также берем на себя обязательство по медицинскому пункту, с тем чтобы привести его в порядок и достойный вид. Знаете, как в Советском Союзе, когда крупное, якорное предприятие несло ответственность и за детсады, и за медучреждения. Вот что-то похожее происходит и в нашем случае. Эта работа продолжится и в будущем, мы отсюда никуда не собираемся уходить», - подчеркнул Герман Петрушко.

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