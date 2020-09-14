Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех

14:16, 14 сентября 2020, ПАИ

Общественники и жители ближайшего посёлка Тямша в Псковском районе регулярно посещают строительную площадку завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Об этом в эфире ПАИ-live сообщил генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Не так давно у нас побывали районные депутаты. Мы всех приняли, показали объект от штаба стройки до здания будущего завода, показали, как ведутся внутренние работы, как идёт монтаж, где находится оборудование. К нам приезжали и профсоюзные деятели, им мы тоже всё показали. Мы открыты для всех», - заявил Герман Петрушко.

В будущем руководство завода намерено организовывать школьные экскурсии на уже действующее предприятие, как это, например, происходит в Омске. «На наших предприятиях проходят практику и студенты, которые после вуза возвращаются, работают, достигают успехов, становятся даже главными энергетиками, главными технологами», - добавил Герман Петрушко.