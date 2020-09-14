Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове

14:23, 14 сентября 2020, ПАИ

Уже в сентября немецкие специалисты приступят к шеф-монтажу оборудования на заводе «Титан-Полимер» в Пскове, сообщил в эфире ПАИ-live генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Сейчас у нас идёт активное строительство корпуса завода, фактически последняя фаза строительства – бетонирование площадок под оборудование. В этом месяце к нам должны прибыть немецкие специалисты по шеф-монтажу, то есть уже в сентябре мы должны начать шеф-монтаж оборудования», - рассказал руководитель предприятия.

Герман Петрушко отметил также, что одновременно предприятие набирает на работу специалистов, и жители Псковской области активно откликнулись на объявление о найме рабочей силы.

«Уже сейчас на предприятии работают 60 человек – все псковичи, - уточнил Герман Петрушко. - Они уже находятся на площадке, в частности, устанавливают закладные детали. Это очень кропотливый и ответственный процесс. Идёт распаковка оборудования, установка его на места будущего монтажа. Затем наши и немецкие специалисты начнут процесс обучения работе на этом оборудовании».

Ориентировочно на объекте по производству плёнок будут работать 300 человек. «Так как производство – процесс непрерывный, работа будет организована в четыре смены. Помимо собственно рабочих мы нанимаем также административный персонал, смежный персонал, который обеспечит питание, транспортировку и подвоз необходимых материалов. Список большой», - отметил Герман Петрушко.

Однако есть проблемные позиции, найти людей на которые непросто не только в Псковской области, но и в России, – это операторы дистанционного управления линий, IT-специалисты, электронщики, операторы машинорезательных машин. «Мы намерены готовить этих специалистов непосредственно на предприятии. Все они пройдут обучение у нас, а затем сдадут экзамен на допуск к самостоятельной работе с оборудованием», - рассказал гендиректор завода «Титан-Полимер».