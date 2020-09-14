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Общество

Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»

Средний размер зарплаты на предприятии озвучил гендиректор завода «Титан-Полимер» в Пскове Герман Петрушко в эфире ПАИ-live.

Средняя зарплата на предприятии составляет 36 тысяч рублей. «Подчеркну, это именно средняя цифра, так как инженерно-технический персонал будет получать 45 тысяч и более, логисты – 80-90 тысяч рублей плюс премия до 25%, плюс коэффициент за классность. Зарплата «белая», мы ничего не прячем», - подчеркнул Герман Петрушко.

По его словам, доставка персонала на предприятие будет организованной. Также завод обеспечит своих сотрудников ежедневным питанием и ежегодным медицинским обслуживанием. Медпункт будет работать и непосредственно на заводе.

«Все обучающие программы, постоянное повышение квалификации мы тоже предоставляем. Будет действовать и свой профсоюзный комитет, который займется подарками, путевками для детей наших сотрудников, как это, например, уже происходит в Омске», - рассказал Герман Петрушко.

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