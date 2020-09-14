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Культура

Экскурсия-концерт состоится в печорской кирхе 14 сентября

14 сентября в 18:30 в церкви Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится органная экскурсия-концерт. Исполняет и рассказывает органист Денис Маханьков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Желающие попасть на музыкальную экскурсию могут позвонить по телефону 8 911 399 70 96.

Участники экскурсии узнают об истории лютеранской церкви Святого Петра и её духовом органе. Основную часть программы будет составлять музыка, исполненная на уникальном историческом инструменте. «Акустика церкви идеально подходит для органа, его звучания, а при малом числе слушателей - на экскурсии-концерте, в камерной обстановке, она становится ещё ярче», - отметили организаторы.

Музыкальная программа построена максимально разнообразно, чтобы показать слушателям наибольшее число национальных школ и разных эпох в органной музыке.

Желающим побывать на экскурсии при себе необходимо иметь медицинские маски.

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