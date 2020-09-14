Госэкспертиза Северного обхода в Пскове назначена на октябрь

12:40, 14 сентября 2020, ПАИ

Госэкспертиза Северного обхода в Пскове назначена на октябрь и связана с внесенными в проект корректировками, сообщил заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов, отвечая на вопрос вице-спикера Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Юрия Сорокина. Дискуссия состоялась 14 сентября на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

«Нет никаких сомнений, что реализация проекта продолжится и завершится. Приостановка строительства связана с необходимостью корректировки проектной документации – объект сложный. В октябре выходим на госэкспертизу. Подтверждение финансирования из федерального бюджета в полном объёме у нас есть», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Лобунов.