Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

12:45, 14 сентября 2020, ПАИ

Псковичка Елена Лактионова завоевала «золото» Чемпионата России по парашютному спорту в дисциплине «Скоростное падение» и установила новый национальный рекорд — скорость ее прыжка в одной из попыток составила 416 километров в час. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования прошли в Коломне, более 250 спортсменов приняли участие в 11 дисциплинах соревнований.

Военнослужащая Центрального спортивного клуба Армии Елена Лактионова — заслуженный мастер спорта России. За свою спортивную карьеру она совершила более 11,5 тыс. прыжков с парашютом и достигла впечатляющих спортивных результатов.

Елена Лактионова является 27-кратной чемпионкой мира в личном и командном зачете, абсолютной чемпионкой мира 2014 года среди военнослужищих (CISM) и среди гражданских парашютистов (FAI), рекордсменкой мира в индивидуальной акробатике 2014 года и семикратной чемпионкой Европы. Кроме того, она - двенадцатикратная чемпионка России в личном и командном зачете, чемпионка Вооруженных Сил Российской Федерации, многократный чемпион и призер Всероссийских соревнований.

За вклад в развитие спорта Елена Лактионова Медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени.

Тренирует спортсменку Александр Иванов.