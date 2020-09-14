Школьницу из России изнасиловали в турецком отеле

13:15, 14 сентября 2020, ПАИ

15-летнюю школьницу из России изнасиловали в пятизвёздочном отеле в турецкой Анталье, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Hürriyet.

Сообщается, что девушку в номере изнасиловал официант отеля. Семья пострадавшей обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство гостиницы попыталось скрыть ЧП.

Россияне обратились в местную прокуратуру и написали заявление на официанта и руководство отеля. Консул России в Анталье Иван Степанов также оформил обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

Руководство гостиницы считает виновной в случившемся саму девушку и распространяет соответствующую информацию в местной прессе: «Обвиняемый официант работает с нами 4 года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Видел это ночью и наш менеджер. Она же остановила нашу официантку, которая проходила мимо ее комнаты, и попросила: «Не говори маме».