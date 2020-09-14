Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ

13:27, 14 сентября 2020, ПАИ

На перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове запущено круговое движение, но ремонтные работы еще идут полным ходом: светофоры не установлены, пешеходных переходов тоже нет, вдоль дорог вместо тротуаров — ямы с камнями.

Удобным ли стало установление вот такого кругового движения для автомобилистов и пешеходов, узнали корреспонденты Псковского агентства информации.

Большинство автомобилистов отметили, что круговое движение в этом месте действительно удобнее. «Да. Дорога лучше стала. Но для пешеходов такое движение неудобно. Надо стараться так делать, чтобы для всех было комфортно передвигаться», - отметил один из водителей.

Парень-велосипедист согласился: «Думаю, будет удобно. Разгрузит тем самым поток, плюс здесь еще проходит вроде как часть учебного маршрута для сдачи экзамена на категории B и C».

Правда, пешеходы считают иначе. Взволнованная женщина, которая только что перешла дорогу, с ходу заявила: «Сломали светофор, и как ходить теперь! Сказали — в администрацию! Как вот в поликлинику людям ходить? У меня нога болит, машины не пропускают!»

Пожилая женщина также заметила, что переходить дорогу стало трудно: «Довольно-таки проблематично, особенно для пешеходов. Как переходить сейчас, не знаю. Никаких переходов. Представьте: туда попасть, и вдруг вот эта вся куролесь. Вообще я считаю, что не для такого пространства надо делать круговую».