К уборке кормовой кукурузы приступили в трёх районах Псковской области

13:44, 14 сентября 2020, ПАИ

В Дедовичском, Порховском и Псковском районах Псковской области приступили к уборке кормовой кукурузы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, самый хороший урожай кукурузы в этом году - в Псковском районе - почти 456 ц/га.

Продолжается заготовка и других кормов для скота. Сельхозпредприятия на одну условную голову уже заготовили около 20 центнеров кормоединиц, что составляет 85% к плану. Так, сена заготовлено порядка 48 тыс. тонн (113% к плану), сенажа — более 140 тыс. тонн (101% к плану), силосной массы — свыше 119 тыс. тонн (49% к плану).

Что касается урожая зерновых и зернобобовых культур, то он уже убран на площади свыше 33 тысяч га, что составляет 77% от общей уборочной площади. Намолочено 140 тыс. тонн зерна при урожайности 42,2 ц/га. Лидирующими районами по урожайности зерновых культур являются: Островский (67 ц/га), Пыталовский и Красногородский (по 60 ц/га) районы.

Рапс убран на площади более 5 тысяч га (58% уборочной площади). Намолочено почти 16 тыс. тонн при урожайности 30 ц/га. Накопано 9 тысяч тонн картофеля, собрано 0,6 тысяч тонн овощей открытого грунта.