Образовательные учреждения Псковского округа готовы к новому учебному году

14:51, 15 августа 2026, ПАИ

Образовательные учреждения Псковского округа готовы к новому учебному году, приёмка прошла успешно. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в соцсетях



Фото: со страницы главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в соцсетях



Фото: со страницы главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в соцсетях



Фото: со страницы главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в соцсетях



Фото: со страницы главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в соцсетях



Фото: со страницы главы Псковского округа Натальи Фёдоровой в соцсетях











В состав межведомственной комиссии, которая побывала в каждом учреждении, вошли представители администрации округа, отдела образования, специалисты надзорных ведомств – сотрудники Росгвардии, МВД, Роспотребнадзора, представитель псковского филиала центра «Воин» Андрей Ключко и другие участники.

Руководители образовательных учреждений продемонстрировали все помещения, рассказали о мероприятиях, проведённых в летний период. Члены комиссии оценивали техническое состояние зданий и инженерных систем, проверили учебные кабинеты, спортивные залы, пищеблоки и медицинские кабинеты.

Отдельное внимание уделили соблюдению санитарных норм, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, готовности к зимнему периоду. Также оценивались благоустройство прилегающих территорий, укомплектованность педагогическими кадрами, оснащённость учебных кабинетов и наличие необходимого оборудования. В ходе приёмки члены комиссии убедились, что школы и детские сады готовы обеспечить ученикам и воспитанникам безопасные и комфортные условия обучения. По итогам проверки выданы положительные заключения.

Наталья Фёдорова также отметила, что в этом сезоне на подготовку учреждений системы образования к новому учебному году из муниципального бюджета выделили 57 миллионов рублей, в том числе на крупные работы – ремонт кровель в двух детский садах, системы отопления, водоснабжения, пищеблоков, санблоков, спортивных залов. Кроме того, к учебному году в школы поступило новое оборудование.

«Муниципальные учреждения к 1 сентября готовы и ждут ребят!» – заключила глава округа.