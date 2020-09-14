Ошибочную инициативу депутатов гордумы не поддержал социальный комитет областного Собрания

14:12, 14 сентября 2020, ПАИ

В Псковском областном Собрании (ПОС) депутатов прошло заседание комитета по труду и социальной политике. Первым вопросом парламентарии рассмотрели инициативу Псковской городской Думы, касающуюся выделения земельных участков многодетным семьям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Муниципальные депутаты сочли, что после достижения одним из детей совершеннолетия семья автоматически теряет право на получение земли и предложили повысить возрастной ценз до 23 лет.

Председатель комитета Виктор Антонов обратил внимание коллег, что законопроект получил отрицательное заключение администрации региона, и попросил начальника областного правового управления Наталью Волкову прокомментировать принятое решение.

«Мы не поддерживаем эту инициативу на том основании, что в областном законе уже есть аналогичная норма – если право на получение земельного участка возникло у многодетной семьи до достижения 18-летнего возраста ребёнком, это право сохраняется независимо от того, сколько лет исполнилось детям – хоть 23 года, хоть 30 лет», - сказала Наталья Волкова. Члены комитета также не поддержали предложенный проект закона.

Далее депутаты рассмотрели три бюджетных вопроса: отчёты об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год, а также изменение текущего финансирования фонда в связи с поступлением остатков субвенций прошлых лет и межбюджетных трансфертов. Все законопроекты получили поддержку парламентариев.

В рамках заседания члены комитета рассмотрели инициативу об уменьшении численности депутатского корпуса с 44 до 26 человек. Представитель фракции КПРФ Дмитрий Михайлов сказал, что у коммунистов нет принципиальных возражений по уменьшению количества депутатов, но прежде они хотели бы увидеть новую нарезку округов – по словам Дмитрия Михайлова, он транслирует недовольство и опасения своих избирателей.

«Все избиратели рукоплещут нашему предложению, - вступил в полемику с коллегой Виктор Антонов. – Во-первых, это позволит сэкономить за пять лет 100 миллионов бюджетных рублей, а во-вторых, нашей области с численностью населения в 600 тысяч человек слишком роскошно иметь такое большое количество депутатов». Большинство членов комитета поддержали поправки в Устав области.

Рекомендацию комитета – принять в двух чтениях – получили проекты региональных законов «О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год» и «О внесении изменений в статью 7 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Депутаты поддержали внесённый в Государственную Думу РФ проект федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации». Вице-спикер Виктор Остренко проинформировал коллег, что ранее законопроект подробно изучили члены Молодёжного парламента – концептуальных замечаний к документу нет. Администрация региона также направила в Госдуму положительный отзыв на документ.