Водители СИМ в Пскове смогут подтвердить свой возраст через мессенджер МАХ
Водители СИМ на территории Пскова смогут подтвердить свой возраст без документов, открыв цифровой ID в MAX. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём официальном канале на платформе MAX.
Чтобы при запросе сотрудника Госавтоинспекции подтвердить совершеннолетний возраст, дающий право на управление веломобилями, самокатами, сегвеями и другими средствами индивидуальной мобильности, теперь достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере MAX. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с обществом «Городская мобильность», пояснил Станислав Стармолотов.
Отметим, цифровой ID – это сервис на базе мессенджера МAX, в котором можно хранить электронные документы, чтобы подтвердить свой возраст. Создать его можно на портале «Госуслуги».
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