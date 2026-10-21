Водители СИМ в Пскове смогут подтвердить свой возраст через мессенджер МАХ

20:53, 21 октября 2026, ПАИ

Водители СИМ на территории Пскова смогут подтвердить свой возраст без документов, открыв цифровой ID в MAX. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём официальном канале на платформе MAX.

Чтобы при запросе сотрудника Госавтоинспекции подтвердить совершеннолетний возраст, дающий право на управление веломобилями, самокатами, сегвеями и другими средствами индивидуальной мобильности, теперь достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере MAX. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с обществом «Городская мобильность», пояснил Станислав Стармолотов.

Отметим, цифровой ID – это сервис на базе мессенджера МAX, в котором можно хранить электронные документы, чтобы подтвердить свой возраст. Создать его можно на портале «Госуслуги».