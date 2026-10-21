Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ключи от автомобиля вручили псковскому ветерану СВО в фонде «Защитники Отечества»

В Пскове ветерану СВО Олегу Николаеву вручили ключи от автомобиля с ручным управлением. Это уже одиннадцатая машина, которую в регионе передают участникам специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Олег Николаев проходил службу в должности стрелка, принимал участие в боевых действиях на Запорожском направлении. В 2023 году он получил тяжёлое ранение, восстановление после которого потребовало значительных сил и времени. Тем не менее ветеран не остался один на один с трудностями: ему помогли с реабилитацией, а теперь у него появилась возможность вновь сесть за руль, отметили в фонде.

Специалисты филиала фонда оказали Олегу Николаеву содействие в оформлении документов о положенных выплатах и прохождении медкомиссии. Также ветерану предоставили возможность пройти обучение в региональном отделении ДОСААФ России, где он освоил вождение автомобиля с ручным управлением.

«Возвращение ветерана к активной жизни после тяжёлого ранения – это задача, которая требует комплексного подхода. Переданный автомобиль – один из инструментов такой поддержки: он помогает человеку вновь обрести мобильность и самостоятельность. Мы испытываем гордость и искреннюю благодарность за то, что в Псковской области это уже одиннадцатая машина, переданная ветерану СВО», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

«Среда обитания»: глава псковского Роспотребнадзора – о гриппе, клещах, ботулизме и водоматах
21 октября 2026

Пик звездопада Ориониды в Псковской области придётся на предстоящую ночь
21 октября 2026

Беспилотники самолётного типа уничтожили над Псковской областью
21 октября 2026

В вакцинах от гриппа заменили все три компонента – Роспотребнадзор
21 октября 2026

Псковичка Наталья Фуфаева удостоена нагрудного знака «Доброволец России»
21 октября 2026

Псковичам напомнили о правилах респираторного этикета
21 октября 2026

Актёр Камиль Хардин рассказал псковичам о вере в себя и о работе с Хабенским
21 октября 2026

Ключи от автомобиля вручили псковскому ветерану СВО в фонде «Защитники Отечества»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...