Ключи от автомобиля вручили псковскому ветерану СВО в фонде «Защитники Отечества»

21:18, 21 октября 2026, ПАИ

В Пскове ветерану СВО Олегу Николаеву вручили ключи от автомобиля с ручным управлением. Это уже одиннадцатая машина, которую в регионе передают участникам специальной военной операции, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Олег Николаев проходил службу в должности стрелка, принимал участие в боевых действиях на Запорожском направлении. В 2023 году он получил тяжёлое ранение, восстановление после которого потребовало значительных сил и времени. Тем не менее ветеран не остался один на один с трудностями: ему помогли с реабилитацией, а теперь у него появилась возможность вновь сесть за руль, отметили в фонде.

Специалисты филиала фонда оказали Олегу Николаеву содействие в оформлении документов о положенных выплатах и прохождении медкомиссии. Также ветерану предоставили возможность пройти обучение в региональном отделении ДОСААФ России, где он освоил вождение автомобиля с ручным управлением.

«Возвращение ветерана к активной жизни после тяжёлого ранения – это задача, которая требует комплексного подхода. Переданный автомобиль – один из инструментов такой поддержки: он помогает человеку вновь обрести мобильность и самостоятельность. Мы испытываем гордость и искреннюю благодарность за то, что в Псковской области это уже одиннадцатая машина, переданная ветерану СВО», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.