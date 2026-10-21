Актёр Камиль Хардин рассказал псковичам о вере в себя и о работе с Хабенским

21:38, 21 октября 2026, ПАИ

Творческая встреча с актёром Псковского театра драмы Камилем Хардиным прошла в Новом зале Псковского драматического театра сегодня, 21 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Вечер был посвящён разговору о пути в профессии, о семье, мечтах и умении не переставать верить в себя. Зрителей пригласили в закулисье, чтобы они смогли увидеть в артисте не только героя спектакля, но и живого человека со своими историями, сомнениями и находками.

Камиль Хардин вспомнил детство и первые шаги в творчестве: театральный кружок быстро стал для него больше чем увлечением.

«Я ходил в театральный кружок, и мне так нравилось! Не только стоять на сцене, но и вся закулисная жизнь. Я думал: неужели так может быть всю жизнь? Сейчас я думаю: неужели так будет всю жизнь?» – с улыбкой отметил актёр.

Летом он вместе с сёстрами приезжал в татарскую деревню, откуда родом его мама.

«Горжусь тем, что у меня было счастливое детство», – добавил артист.

Жизненный путь Камиля Хардина привёл его сначала в Набережные Челны, а затем – в Псков. Город, по его словам, понравился сразу.

Французский режиссёр, работавший с Камилем над спектаклем в Псковском драмтеатре, тогда сказал, что из молодого человека получится хороший актёр. Хардин даже начал учить французский язык, мечтая играть во французском театре, но позже отказался от этой идеи.

«Я подумал, что вначале будет эйфория, а потом меня настигнет тоска», – пояснил он.

Отдельной темой встречи стала история о поступлении во ВГИК. Камиль подавал документы на режиссёрское направление, на курс Владимира Меньшова, но в успех почти не верил.

«Я не то чтобы забыл, я, скорее, забил. А потом через полгода зашёл случайно на сайт ВГИКа и увидел списки поступивших. Я был на первом месте, набрал больше всего баллов. Эта история показала, что надо верить в себя», – подчеркнул актёр.

Камиль признался, что из каждого фильма старается забрать что-то на память. Так, после съёмок в сериале «Царь ночи» у него остался синий платочек – символ банды.

В декабре актёр приступит к съёмкам в новом фильме.

«Об этой роли я мог только мечтать», – признался Хардин, но подробности проекта не раскрыл.

Артист также вспомнил путешествие автостопом до Баренцева моря и подъём на вершину Эльбруса. По его словам, путешествия для него – это «всё»: именно в дороге рождаются впечатления, которые потом становятся частью жизни и творчества.

Зрители смогли задать артисту вопросы о его работах в кино, о режиссёрском опыте и сотрудничестве с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским – Камиль отметил, что очень комфортно работать с артистами такого уровня.

Также он рассказал о том, как совмещать театр и кино, вести авторский актёрский курс, ставить спектакли, снимать короткометражки, быть номинантом «Золотой маски», заниматься бизнесом, оставаться отцом и быть счастливым.