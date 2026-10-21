Станислав Стармолотов обсудил с главой Контрольно-счётной палаты Пскова планы работы на будущий год

20:57, 21 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов провёл встречу с председателем городской Контрольно-счётной палаты Ириной Стакановой. Об этом врип главы города сообщил в своём канале в MAX.

Стороны обсудили работу палаты в целом: как планируется её деятельность на будущий год, сколько проверок проводится, как оценивается эффективность бюджетных расходов и другие вопросы.

Ключевая задача палаты – контроль за расходованием городского бюджета. Администрация города и Контрольно-счётная палата решают её сообща, действуя как единая команда, отметил врип главы Пскова и поблагодарил Ирину Стаканову за содержательный диалог.