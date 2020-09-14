Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из Великолукской епархии

14:18, 14 сентября 2020, ПАИ

В минувшие выходные из церковной лавки Великолукской епархии совершена кража серебряных изделий и денежных средств.

Злоумышленник проник в помещение путем взлома входной двери, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была получена значимая информация о личности мужчины, который может быть причастен к совершению данного преступления. Его местонахождение было установлено.

Благодаря слаженным действиям оперативников и инспекторов ДПС 50-летний подозреваемый задержан недалеко от места происшествия. В его автомашине полицейские обнаружили похищенные украшения и денежные средства. Задержанный является жителем Санкт-Петербурга, ранее уже был судим за кражу.

В настоящее время в отношении него следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».