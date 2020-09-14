0
15:40
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
14:18
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из Великолукской епархии
11:01
Гараж горел в гдовской деревне Каменный Конец
18:28
Пьяный мотоциклист протаранил два автомобиля в Пскове
14:21
Жилой дом полыхает в Стругах Красных
12:55
Публикуем видео с места аварии на Кузнецком мосту
00:42
Автомобиль сбил опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове
Еще новости
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из Великолукской епархии

В минувшие выходные из церковной лавки Великолукской епархии совершена кража серебряных изделий и денежных средств.

Злоумышленник проник в помещение путем взлома входной двери, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была получена значимая информация о личности мужчины, который может быть причастен к совершению данного преступления. Его местонахождение было установлено.

Благодаря слаженным действиям оперативников и инспекторов ДПС 50-летний подозреваемый задержан недалеко от места происшествия. В его автомашине полицейские обнаружили похищенные украшения и денежные средства. Задержанный является жителем Санкт-Петербурга, ранее уже был судим за кражу.

В настоящее время в отношении него следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
14 сентября 2020
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из Великолукской епархии
14 сентября 2020
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из Великолукской епархии
Гараж горел в гдовской деревне Каменный Конец
14 сентября 2020
Гараж горел в гдовской деревне Каменный Конец
Пьяный мотоциклист протаранил два автомобиля в Пскове
13 сентября 2020
Пьяный мотоциклист протаранил два автомобиля в Пскове
Жилой дом полыхает в Стругах Красных
13 сентября 2020
Жилой дом полыхает в Стругах Красных
Публикуем видео с места аварии на Кузнецком мосту
13 сентября 2020
Публикуем видео с места аварии на Кузнецком мосту
Автомобиль сбил опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове
13 сентября 2020
Автомобиль сбил опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове 2
Пскович размахивал пистолетом на улицах Санкт-Петербурга
12 сентября 2020
Пскович размахивал пистолетом на улицах Санкт-Петербурга

Идет загрузка...