Лжекузнец из Псковской области обманул петербурженку на 340 тысяч рублей

14:30, 14 сентября 2020, ПАИ

Уроженец Псковской области предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Красносельского района.

По версии следствия, в марте этого года пскович жил в Петербурге, где, представившись мастером по литью, ковке и монтажу металлических изделий, заключил договор с петербурженкой и взял с нее 340 тысяч рублей за установку кованых перилл для загородного дома. Выполнять работу мошенник не собирался.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества при оказании ремонтных работ, псковича будут судить по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере).