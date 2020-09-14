0
16:09
Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
15:52
Талабский вопрос: нужны ли островам правила застройки и землепользования
15:40
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
15:08
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
14:39
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
14:23
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
14:16
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
Еще новости
Общество

Лжекузнец из Псковской области обманул петербурженку на 340 тысяч рублей

 

Фото: Дарья Хваткова.

Уроженец Псковской области предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Красносельского района.

По версии следствия, в марте этого года пскович жил в Петербурге, где, представившись мастером по литью, ковке и монтажу металлических изделий, заключил договор с петербурженкой и взял с нее 340 тысяч рублей за установку кованых перилл для загородного дома. Выполнять работу мошенник не собирался.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества при оказании ремонтных работ, псковича будут судить по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
14 сентября 2020
Ольга Кормухина: Нужно ускорить признание Талабов историческим поселением
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
14 сентября 2020
Два автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
14 сентября 2020
Антивандальные кресла для Зелёного театра Пскова поступят на днях
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
14 сентября 2020
Назван средний размер зарплаты на «Титан-Полимере»
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
14 сентября 2020
Немцы приступят к шеф-монтажу оборудования на «Титан-Полимере» в Пскове
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
14 сентября 2020
Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для всех
Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ
14 сентября 2020
Адский круг для пешеходов: о круговом движении на Инженерной — Индустриальной в #опроснике ПАИ
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению
14 сентября 2020
Псковская парашютистка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

Идет загрузка...