Мусорный контейнер ликвидируют в Болотном переулке в Пскове

14:49, 14 сентября 2020, ПАИ

В Пскове будет ликвидирован контейнер, размещенный у дома № 1 в Болотном переулке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области, компании «Экопром».

Решение принято на основании письма, поступившего в адрес регионального оператора от начальника управления городского хозяйства администрации Пскова. В нем идет речь о том, что площадка накопления ТКО у дома № 1 в Болотном переулке не отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.7.3550-19, согласно которому расстояние от контейнерной площадки о границы земельных участков под индивидуальную жилую застройку должно быть не менее 20 метров.

Бак будет изъят до момента определения управлением городского хозяйства нового места накопления, отвечающего всем необходимым требованиям.