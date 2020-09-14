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Спорт

Псковичи завоевали три медали на чемпионате России по академической гребле

Золото, серебро и бронзу взяли псковские гребцы на чемпионате России – 2020 по академической гребле, который проходил в Казани с 11 по 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Так, Павел Сорин в экипаже основной парной четверки сборной России стал чемпионом страны, опередив серебряных медалистов на 5 секунд на 2000 метров в финале. Благодаря победе в Казани Павел Сорин стал шестикратным обладателям золота чемпионата России.

У Александра Матвеева серебро, он в парной двойке стал вторым с отставанием от первого места менее чем в 7 секунд.

А в соревновании спортсменов с ПОДА пскович Вадим Морозов стал бронзовым призером чемпионата России, уступив почти 2,5 минуты признанному лидеру этой дисциплины Алексею Чувашеву из Московской области.

Тренер псковских гребцов Сергей Матвеев назвал результат выступления псковичей на чемпионате России достойным. Победителя чемпионата страны Павла Сорина теперь ждёт тренировочный сбор со сборной России в Греции, после которого российская сборная направится в Польшу для участия в континентальном чемпионате, отложенном с весны на осень из-за пандемии.

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