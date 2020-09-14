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Общество

Мастер-класс проведут псковские и ленинградские воркаут-спортсмены в Гдове 19 сентября

Фото из группы «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

19 сентября в 12:00 в Гдове на воркаут-площадке на стадионе у Дома пионеров пройдёт межрегиональная встреча воркаут-движения Ленинградской области (команда «Вежливые люди» из города Сосновый Бор) и воркаут-движения Псковской области (команда Beast on the bar) с участием воркаут-спортсменов из Гдова.

Как сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч, участники встречи продемонстрируют мастер-класс по воркауту, проведут бесплатную тренировку и поделятся советами спортивного самосовершенствования с жителями Гдова.

Фото из группы «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

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