В Псковской области выросла собираемость взносов на капремонт
В августе в Псковской области увеличился средний процент собираемости взносов на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта.
В июле средний процент составлял 80,88%, в августе – 81,09%.
Высокий процент собираемости взносов наблюдается в Новосокольническом (90,74%), Пустошкинском (86,89%), Порховском (86,46%), Локнянском (85,73%), Красногородском (84,96%), Дновском (84,56%) и Бежаницком (84,02%) районах, а также в Пскове (85,43%).
В антилидерах – Гдовский (33,88%), Себежский (56,08%), Опочецкий (61,35%) и Стругокрасненский (63,69%) районы.
«Напомним, количество отремонтированных домов в каждом муниципальном образовании области напрямую зависит от собираемости взносов собственников этого муниципального образования. Чем лучше собираемость, тем больше домов будет отремонтировано», - отметили в Фонде.