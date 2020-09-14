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Общество

В Госдуме предложили давать водительские права с 16 лет

Фото: Андрей Степанов.

Депутат Государственной Думы Василий Власов предложил разрешить управлять легковым автомобилем в России с 16 лет. Он направил письмо на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, копия обращения есть в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что молодые люди в возрасте 16-17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи, поэтому им иожет быть необходим личный автомобиль.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», - говорится в письме.

Василий Власов добавил, что это нововведение позволит молодым людям раньше начинать трудовую деятельность, обеспечивать себя и становиться финансово независимыми.

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