Экономический комитет согласился с необходимостью повышения взноса на капремонт в Псковской области

18:10, 14 сентября 2020, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию поддержал повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2021 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

По расчётам областного комитета по строительству и ЖКХ обязательный платеж населения должен вырасти на 4 процента в соответствии с прогнозным показателем инфляции.

«В домах без лифта новый размер взноса составляет 7,36 рублей за квадратный метр, с лифтом – 8,58 рублей. В денежном выражении норматив возрастает на 28 и 33 копейки соответственно, - озвучил цифры председатель профильного органа исполнительной власти Сергей Грахов. - Хочу отметить, что размер взноса не является экономически обоснованным. Чтобы мы могли в полном объёме реализовать региональную программу капремонта – отремонтировать 1500 многоквартирных домов за 5 лет – с одного квадратного метра необходимо платить 43 рубля и 51 рубль в зависимости от категории. Но о таких платежах речь не идёт».

Председатель комитета Андрей Козлов обратился к директору регионального фонда капитального ремонта Виктору Иващенко: «Какая собираемость взноса на капремонт в районах сейчас?»

Руководитель регионального оператора проинформировал парламентариев, что собираемость составляет 81,9 процентов. «Пандемия сказалась на собираемости, плюсом задолженность населения прошлых лет превышает 560 млн рублей. Задача фонда – вернуть эти деньги, и мы ведём претензионную работу», - сообщил Виктор Иващенко.

Заместитель председателя комитета Пётр Алексеенко поинтересовался, каково отставание от графика капремонта.

«Что понимать под отставанием? Действительно, краткосрочный план капремонта 2016-2017 годов не завершён на 100 процентов, но здесь нет вины подрядчика – некоторые граждане просто не пускают в свои квартиры строителей, например, для замены стояка, и эта работа «висит» как невыполненная», - ответил на вопрос депутата Сергей Грахов

«Но есть и другие примеры: люди хотят ремонт, но денег нет», - сказал Пётр Алексеенко. Руководитель органа исполнительной власти согласился с депутатом и напомнил, что из-за заниженного размера взноса для населения в фонде капремонта дефицит средств.

«Необходимо менять мировоззрение людей. Копить деньги на капремонт своего дома – это нормальное управление своей собственностью. Мы же за своей машиной следим. На капитальный ремонт пятиэтажки в среднем необходимо около 25 млн рублей. Найти эти деньги одномоментно – невыполнимая задача, а если постепенно копить, то вполне реально собрать», - пояснил Сергей Грахов. По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ, жители более 500 многоэтажек региона уже сейчас сами управляют своими домами: на общем собрании утвердили размер взноса на капремонт и аккумулируют эти средства н специальном счёте.

В продолжение темы Андрей Козлов поинтересовался критериями выбора домов для проведения капремонта по региональной программе. Сергей Грахов уточнил механизм: сколько денег в муниципалитете собрано на капитальный ремонт, столько и будет потрачено. «Например, собрали в Пскове 145 млн взносов в этом году, значит, на следующий год ровно 145 млн рублей будет потрачено на капремонт», - сказал руководитель органа исполнительной власти.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали принять проект постановления о согласовании размера взноса на капремонт.

Комитет также поддержал инициатива о сокращении численности депутатского корпуса и отчёт об исполнении областного бюджета за 2019 год.