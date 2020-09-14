Размер маткапитала увеличится в России

19:14, 14 сентября 2020, ПАИ

В 2021 году в России увеличится размер материнского капитала. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на подготовленный проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей», — рассказали ТАСС в министерстве труда РФ.

Программа выдачи материнского капитала в России существует с 2007 года, с 2020 года он начал выплачиваться и за рождение первого ребенка.

Сейчас размер маткапитала за первенца составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка семья получает еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.