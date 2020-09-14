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Общество

Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани

Псковские гребцы-академисты, воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области взяли «золото», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате России, который прошел 11-13 сентября в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области. 

В частности, спортсмен Павел Сорин в экипаже основной парной четверки сборной России стал чемпионом, опередив серебряных медалистов на 5 секунд на 2000 метров в финале. Теперь Сорин является шестикратным обладателем золота Чемпионата страны. 

Александр Матвеев в парной двойке стал вторым с отставанием от первого места менее чем в 7 секунд.  Кроме того, в соревновании спортсменов с ПОДА пскович Вадим Морозов завоевал «бронзу», уступив почти 2,5 минуты признанному лидеру этой дисциплины Алексею Чувашеву из Московской области.

Тренер псковских гребцов Сергей Матвеев назвал результат выступления псковичей на Чемпионате России достойным. Победителя чемпионата страны Павла Сорина ожидает тренировочный сбор в Греции, после которого российская команда поедет в Польшу для участия в континентальном чемпионате, отложенном с весны на осень из-за пандемии коронавируса.

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