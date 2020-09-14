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Экономика

Из барменов в амбассадоры — псковский опыт Возрастова

В Санкт-Петербурге завершился MOSCOW BAR SHOW. Мероприятие проходило с 8 по 10 сентября, объединив всё активное сообщество барменской индустрии.

Приятно осознавать, что «наши» люди не ограничивают свои стремления границами Пскова. Есть энтузиасты и мечтатели, которые стремятся к вершинам и, самое важное, их покоряют. Корреспонденту Псковскому агентству информации удалось поговорить с Антоном Возрастовым, бренд-амбассадором сиропов DaVinci.

Представитель бренда - это следующая ступень развития бармена перед открытием своего бара. Это очень интересный опыт и работа на большую территорию, огромное количество людей и разные потребности.

О том, как этого добиться, с чего следует начать и как найти себя в этой сфере, рассказывает он сам.

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