В Пскове начался ремонт еще трех дворов

22:16, 14 сентября 2020, ПАИ

Три двора будут дополнительно отремонтированы в Пскове на сэкономленные при конкурсных процедурах средства городского бюджета. Почти 4 млн рублей направлены на ремонт дворов на ул. Калинина, 14, Гоголя, 53 и Юбилейная, 73 А, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Дворовые территории ремонтирует ООО «Доринстрой», компания должна завершить работы к 16 октября.

Средства на ремонт дворов были сэкономлены при розыгрыше контрактов на благоустройство парка на проспекте Энтузиастов.