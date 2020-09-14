0
20:27
Подготовка к досрочному отопительному сезону началась в Псковской области
19:56
YouTube выпускает Shorts — «клон» TikTok
19:42
Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани
18:36
Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте
17:55
Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове
17:01
Похолодание ожидается в Псковской области
16:46
До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области
Еще новости
Общество

В Пскове начался ремонт еще трех дворов

Три двора будут дополнительно отремонтированы в Пскове на сэкономленные при конкурсных процедурах средства городского бюджета. Почти 4 млн рублей направлены на ремонт дворов на ул. Калинина, 14, Гоголя, 53 и Юбилейная, 73 А, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Дворовые территории ремонтирует ООО «Доринстрой», компания должна завершить работы к 16 октября.

Средства на ремонт дворов были сэкономлены при розыгрыше контрактов на благоустройство парка на проспекте Энтузиастов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Подготовка к досрочному отопительному сезону началась в Псковской области
14 сентября 2020
Подготовка к досрочному отопительному сезону началась в Псковской области
YouTube выпускает Shorts — «клон» TikTok
14 сентября 2020
YouTube выпускает Shorts — «клон» TikTok
Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани
14 сентября 2020
Призовые места заняли псковские гребцы на Чемпионате России 2020 в Казани
Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте
14 сентября 2020
Себежане стали лучшими в соревнованиях по подводной охоте
Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове
14 сентября 2020
Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове
Похолодание ожидается в Псковской области
14 сентября 2020
Похолодание ожидается в Псковской области
До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области
14 сентября 2020
До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области
Более 27 тысяч псковичей воспользовались услугами аэропорта с начала года
14 сентября 2020
Более 27 тысяч псковичей воспользовались услугами аэропорта с начала года

Идет загрузка...