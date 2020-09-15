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Общество

Минимальную почасовую оплату труда предложили ввести в России

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Пункт об обсуждении этого вопроса включён в перечень предложений к проекту генерального соглашения между правительством РФ, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы, пишет газета «Известия».

Согласно документу, сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по данному вопросу. Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.

Уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». Подобные нормы минимальной почасовой оплаты труда приняты во многих развитых странах.

Эксперты указывают на вопросы, связанные с вычислением минимальной стоимости часа. Если при расчетах отталкиваться от МРОТ, она будет различаться в зависимости от региона и месяца.

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