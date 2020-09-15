Ещё 19 человек заразились коронавирусом в Псковской области

07:30, 15 сентября 2020, ПАИ

5 001 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 15 сентября коронавирус за последние сутки подтвердили у 19 человек.

Выздоровел 3 691 пациент (за сутки – 2). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 91 063 (за сутки – 629) теста на коронавирус.

«Эпидситуацию удаётся держать под контролем, новых очагов нет. Не стоит расслабляться – продолжаем следовать требованиям Роспотребнадзора. Берегите себя и своих близких!» – написал губернатор.