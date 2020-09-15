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Общество

Один человек пострадал при происшествии в Пскове

Силы и средства ГУ МЧС России по Псковской области, в частности пожарно-спасательная часть № 3 и служба пожаротушения, выезжали на ликвидацию происшествия в микрорайон Козий Брод в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек, в настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.

В доме кроме него находились ещё два человека, они не пострадали. В результате происшествия в доме имеются незначительные повреждения: выбиты стёкла в окнах. Обрушения дома и возгорания в доме нет, уточнили в МЧС.

На месте происшествия работают скорая помощь, пожарные, полиция и газовики.

По словам очевидцев, в доме произошёл хлопок газа. Однако эта информация сейчас уточняется у представителей газовой службы.

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