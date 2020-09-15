977 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

09:01, 15 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 977 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на одного человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 610 случаев), на третьем – Псковский район (433 случая).

Всего в Псковской области выявлен 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.