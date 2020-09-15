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Сигареты на полмиллиона рублей изъяли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации 15 тысяч пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В железнодорожном пункте пропуска Пыталово при оформлении грузового поезда, направлявшегося в Латвию, в двух вагонах с углем пограничники выявили посторонние вложения в виде брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем. Во время осмотра грузового состава сотрудники Управления обнаружили еще четыре вагона со специально оборудованными тайниками, расположенными в балках жесткости вагонов.

В результате проведенного комиссионного досмотра подозрительных вагонов изъято более 15 тысяч пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии табачной продукции составила более 500 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения.

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