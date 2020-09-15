Путин примет участие в открытии современных медцентров

09:53, 15 сентября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия медицинских центров, возведенных силами Минобороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. «Путин планирует участие в формате видеоконференции», - сказал он.

Военные строители досрочно возвели два многопрофильных медицинских центра в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест соответственно для жителей региона.

Центры оснащены самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. Эти учреждения построены по поручению Путина.

С просьбой о строительстве медцентра к главе государства обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Военные строители начали работу в конце июня, корпус в Пскове был готов уже в конце августа, в Великих Луках – в сентябре.

Главным врачом нового многофункционального медицинского центра Псковской области стала Анастасия Повторейко, заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы.